النشرة: أمطار غزيرة مصحوبة برياح شمالية عاتية تسيطر على مدينة حاصبيا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "منطقة حاصبيا تشهد منذ ليل أمس تساقطا غزيرا للامطار مصحوبة برياح شمالية عاتية تسببت باقتلاع وتحطيم العديد من اللوحات الإعلانية وتدني ملحوظ في ​درجات الحرارة​ وصلت إلى الصفر كما أدى هطول ​الأمطار​ إلى تفجر عشرات الينابيع عند المنحدرات الغربية ل​جبل الشيخ​ ومنها نبع نهر ابودجاجة احد روافد نهر ​الحاصباني​.

بموازاة ذلك وأمام ​الطقس​ العاصف تشهد الطريق الدولية من ​البقاع​ باتجاه صيدا و​الجنوب​ عبر الحاصباني ​مرجعيون​ حركة لافتة ​الشاحنات​ النقل الخارجي تفاديا من سلوك طريق ضهر البيادر هذا وجددت ​القوى الأمنية​ والبلديات تحذيرها للسائقين اخذ الحيطة والحذر تجنبا لخطر الانزلاقات