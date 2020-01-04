أفاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا بأن "منطقة حاصبيا تشهد منذ ليل أمس تساقطا غزيرا للامطار مصحوبة برياح شمالية عاتية تسببت باقتلاع وتحطيم العديد من اللوحات الإعلانية وتدني ملحوظ في درجات الحرارة وصلت إلى الصفر كما أدى هطول الأمطار إلى تفجر عشرات الينابيع عند المنحدرات الغربية لجبل الشيخ ومنها نبع نهر ابودجاجة احد روافد نهر الحاصباني.
بموازاة ذلك وأمام الطقس العاصف تشهد الطريق الدولية من البقاع باتجاه صيدا والجنوب عبر الحاصباني مرجعيون حركة لافتة الشاحنات النقل الخارجي تفاديا من سلوك طريق ضهر البيادر هذا وجددت القوى الأمنية والبلديات تحذيرها للسائقين اخذ الحيطة والحذر تجنبا لخطر الانزلاقات
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: أمطار غزيرة مصحوبة برياح شمالية عاتية تسيطر على مدينة حاصبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.