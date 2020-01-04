الجمهورية: الاتصالات ادت الى اقتراح اسناد وزارة الدفاع لضابط متقاعد

كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ"الجمهورية" أنّ "حركة ​الاتصالات​ ل​تشكيل الحكومة​ انتهت الى اقتراح إسناد ​وزارة الدفاع​ الى ضابط متقاعد هو ​اللواء​ والمفتش العام السابق في ​الجيش​ ميشال منسّى"، مضيفة: "وتردّد امس ايضاً عن تغيير جذري في ​وزارة الداخلية​ أسقطت اقتراح تعيين القاضي فوزي أدهم لأسباب مختلفة، وقد يكون البديلَ ضابطٌ متقاعدٌ بالنظر الى حجم المهام الأمنية الملقاة على عاتقها".

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