«الجيش المصري أصبح يشكل قوة عالمية عظمى» .. مقارنة لقدرات أكبر جيشين في الشرق الأوسط «التركي والمصري» .. انفوجراف

بنظرة سريعة على تصنيف لموقع "Global Fire Power" المتخصص بترتيب قدرات الجيوش، في أبريل 2019 ، يمكن ملاحظة أن الجيش المصري أصبح يشكل قوة عالمية عظمى باحتلاله المركز العاشر عالمياً والأول عربياً وفقا لروسيا اليوم.

يأتي ترتيب الجيش المصري مباشرة بعد الجيش التركي صاحب المركز التاسع عالمياً.

وبذلك يكون الجيشان التركي والمصري الوحيدين في قائمة العشر الأقوى عالمياً من منطقة الشرق الأوسط.

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يعتمد تصنيف الموقع على الكثير من العوامل مثل تنوع السلاح ضمن مجاميع الأعداد التي توفر توازنا أفضل، أي أن امتلاك 100 كاسحة ألغام لا يساوي القيمة الاستراتيجية والتكتيكية لـ 10 حاملات طائرات.

كما يأخذ التصيف بعين الاعتبار التحالفات الإقليمية للدول بالإضافة لعدد السكان والمنافذ البحرية والبرية وطبيعة التضاريس الجغرافية لكل دولة، ومن ثم يقوم بإعطاء علامات ذات أوزان مختلفة لكل من المعايير السابقة.