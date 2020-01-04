تحدثت مصادر مواكبة لـ"الشرق الأوسط" عن أن وزير الخارجية في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​ اعترض على توزير وزير الداخلية الأسبق ​زياد بارود​، والوزير الأسبق ​دميانوس قطار​، علماً بأن الأخير كان أحد الأسماء المطروحة ل​رئاسة الجمهورية​.

ولفتت المصادر إلى ان "​حزب الله​" ينشط مع ​الرئيس ميشال عون​ على تذليل هذه العقبات، مرجعة رفض باسيل لهذين الاسمين إلى حسابات سياسية مرتبطة بالطموحات الرئاسية. وأضافت المصادر أن "العمل يجري الآن لمنع هيمنة باسيل على ​الحكومة​ بالنظر إلى أن الرئيس المكلف ​حسان دياب​ يرفض أن تكون الحكومة رهينة لباسيل، والمفروض تحريرها من تلك الهيمنة".

وأشارت المصادر إلى أن ​العقدة الدرزية​ اصطدمت بعروض لمنح الطائفة حقيبتين يحملهما وزير واحد، من ضمنها حقيبة "الشؤون الاجتماعية" و"المهجرين" و"​البيئة​"، وهو ما لم يجر البتّ به بعد.



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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "الشرق الاوسط": حزب الله ينشط مع الرئيس عون على تذليل عقبات التشكيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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