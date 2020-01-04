لوس أنجليس تايمز: CIA كانت تعلم أن سليماني في جولة في سوريا ولبنان

نقلت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" عن مسؤول أميركي، اشارته الى أن "قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستهداف قائد فيلق القدس قاسم سليماني كان جزئيا بتشجيع الصقور من مستشاريه".
وأكد المسؤول الأميركي أن "البنتاغون ووكالات الاستخبارات الأميركية وجهات أخرى بذلت جهودا مكثفة لتحديد مكان سليماني واتخاذ التدابير لقتله"، لافتا الى أن "الـCIA كانت تعلم أن سليماني في جولة في سوريا ولبنان وأنه سيسافر جوا من دمشق لبغداد في غضون أيام. كما لاحظ المسؤولون الأميركيون أن سليماني لم يكن مهتما بإخفاء مسار تحركاته".
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