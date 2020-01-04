لوس أنجليس تايمز: CIA كانت تعلم أن سليماني في جولة في سوريا ولبنان

نقلت صحيفة "لوس أنجليس ​تايمز​" عن مسؤول أميركي، اشارته الى أن "قرار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ باستهداف قائد ​فيلق القدس​ ​قاسم سليماني​ كان جزئيا بتشجيع الصقور من مستشاريه".

وأكد المسؤول الأميركي أن "​البنتاغون​ ووكالات ​الاستخبارات الأميركية​ وجهات أخرى بذلت جهودا مكثفة لتحديد مكان سليماني واتخاذ التدابير لقتله"، لافتا الى أن "الـCIA كانت تعلم أن سليماني في جولة في ​سوريا​ ولبنان وأنه سيسافر جوا من دمشق لبغداد في غضون أيام. كما لاحظ المسؤولون الأميركيون أن سليماني لم يكن مهتما بإخفاء مسار تحركاته".