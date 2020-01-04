ماكونيل: سليماني كان العقل المدبر لأعمال إيران الخبيثة

لفت زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل، إلى ان "القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني لم يكن فقط يمثل تهديدا للولايات المتحدة وإسرائيل. بل أنه كان، على مدى أكثر من عقد، العقل المدبر لأعمال إيران الخبيثة والمزعزعة للاستقرار في شتى أنحاء الشرق الأوسط".
وكان ماكونيل يتحدث في قاعة مجلس الشيوخ محاولا دعوة الأعضاء للإحجام عن الحكم على العملية لحين معرفة الحقائق.
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