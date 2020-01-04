ماكونيل: سليماني كان العقل المدبر لأعمال إيران الخبيثة

لفت زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأميركي ​ميتش ماكونيل​، إلى ان "القائد العسكري ال​إيران​ي قاسم سليماني لم يكن فقط يمثل تهديدا للولايات المتحدة و​إسرائيل​. بل أنه كان، على مدى أكثر من عقد، العقل المدبر لأعمال إيران الخبيثة والمزعزعة للاستقرار في شتى أنحاء ​الشرق الأوسط​".

وكان ماكونيل يتحدث في قاعة مجلس الشيوخ محاولا دعوة الأعضاء للإحجام عن الحكم على العملية لحين معرفة الحقائق.