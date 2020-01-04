الحكومة الكندية تطالب رعاياها بالتفكير في مغادرة العراق

طالبت ​الحكومة​ الكندية الفيدرالية من الكنديين في ​العراق​ التفكير في مغادرة البلاد في أعقاب مقتل قائد الحرس الثوري ال​إيران​ي، ​قاسم سليماني​ في ضربة جوية أميركية بالقرب من مطار بغداد.

ولفتت إلى ان "​الوضع الأمني​ في كل من العراق وإيران يمكن أن يزداد سوءا دون سابق إنذار". وأضافت "هناك تهديد متزايد بهجمات ضد المصالح الغربية والهجمات الإرهابية بشكل عام."

وكما طلبت الحكومة الكندية من أولئك الذين يقررون البقاء في العراق أو إيران أو السفر إلى هناك، اتخاذ الاحتياطات اللازمة مثل الحد من التنقل، ومراقبة ​تقارير​ وسائل الإعلام.

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