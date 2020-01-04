انتخابات رئاسية ببوليفيا في 3 مايو المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المحكمة الانتخابية العليا في بوليفيا، الجمعة، أن الانتخابات الرئاسية في هذا البلد ستجرى في 3 مايو/أيار، أي بعد أكثر من 6 أشهر من فوز الرئيس السابق إيفو موراليس بولاية رابعة غير دستورية، في انتخابات عادت عليه بانتفاضة شعبية وفرّ على إثرها من البلاد.

ومنذ استقالة موراليس في 10 نوفمبر/تشرين الثاني وفراره إلى المكسيك ثم الأرجنتين، تتولى السيناتورة اليمينية جانين آنيز الرئاسة بالوكالة.

وقال نائب رئيس المحكمة الانتخابية العليا أوسكار هاسنتوفل للصحفيين إن الانتخابات الرئاسية ستجرى في "أول يوم أحد من شهر مايو/أيار".

وموراليس (60 عاماً) الذي استقال بعد أسابيع من الاحتجاجات بسبب إعادة انتخابه لولاية رابعة خلافاً للدستور، ملاحق قضائياً في بلاده بتهمتي نشر الفتنة والإرهابـ ويعيش حالياً في منفاه بالأرجنتين.

وموراليس هو أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين، وقد تولى السلطة على مدى نحو 14 عاماً.