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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمريكا تدرج عصائب أهل الحق على قائمة المنظمات الإرهابية
السبت 4 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان الجمعة، إن الولايات المتحدة أدرجت "عصائب أهل الحق" على قائمة المنظمات الإرهابية، مع قائدين للفصيل العراقي المسلح الذي وصفته بأنه وكيل لإيران.
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن "عصائب أهل الحق" وقادتها "وكلاء عنف للجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وطبقا للخارجية الأمريكية، تحظى "عصائب أهل الحق" بدعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي استهدفته واشنطن أيضا بالعقوبات.
وكانت الولايات المتحدة قد نفذت ضربة جوية أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، و أبو مهدي المهندس، نائب قائد ميلشيات الحشد الشعبي .
وجاء مقتل سليماني بالضربة الأمريكية قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة، بأوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أصدر الأمر بـ"قتل" الجنرال لإيراني، وفقا لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون).
ويأتي مقتل سليماني والمهندس، بعد 3 أيام على هجوم غير مسبوق شنه مناصرون لإيران على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية.
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