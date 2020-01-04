السلطات المصرية تلقي القبض على رئيس مصلحة الضرائب "متلبسًا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السلطات المصرية تلقي القبض علىرئيس مصلحة الضرائب متلبسا

السبت 4 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أمر النائب العام المصري نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبساً بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة.



وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهم نفاذاً لإذن النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية و عطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها .

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وتناقلت العديد من المواقع المصرية ووسائل الاتصال الاجتماعي واقعة القبض على حسين، بانتظار ورود مزيد من التفاصيل بشأن تلك الواقعة.

من جانبه قال النائب في البرلمان المصري محمود بدر، إن الرقابة الإدارية ألقت القبض عبد العظيم حسين، في اتهامات بالحصول على رشوة وفساد مالي.

وكتب النائب في تغريدة عبر موقع تويتر : "الرقابة الإدارية قبضت من شوية علي صيد ثمين "رئيس مصلحة الضرائب".

وأهابت النيابة العامة بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما تتداوله من أخبار عن الواقعة، والالتزام بالبيانات الرسمية التي ستصدر عن النياية العامة بشأنها.