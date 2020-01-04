شكرا لقرائتكم نيويورك تايمز: أوباما وبوش رفضا قتل سليماني لكن ترمب اصطاده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال صحيفة نيويورك تايمز الامريكية أَن الجنرال سليماني كان يعتقد أنه لا أحد يمكنه المساس به حتى عثرت عليه الطائرات الأمريكية تحت إدارة الرئيس ترمب. حيث كان يسافر في جو من الإفلات من العقاب .

وأضافت الصحيفة أَن قرار الرئيس ترامب بقتل الجنرال سليماني قرارًا رفضه أسلافه خشية أن يؤدي ذلك إلى الحرب.

ففي إحدى الليالي في يناير 2007 ، تعقبت قوات الكوماندوز الخاصة التابعة للعمليات الأمريكية خصماً سيئ السمعة وهو يقود قافلة من إيران إلى شمال العراق "اللواء قاسم سليماني ، قائد الأمن والمخابرات الإيراني الأعلى".

لكن الأميركيين أوقفوا العملية في اللحظة الاخيرة، وهرب الجنرال سليماني في الظلام.

لكن في وقت مبكر من يوم الجمعة ، أطلقت طائرة أمريكية من طراز MQ-9 Reaper - صواريخ على قافلة من السيارات تحمل الجنرال سليماني أثناء مغادرتها مطار بغداد الدولي.

لكن ما زال غير واضح لماذا اختار الرئيس ترامب هذه اللحظة لضرب القائد العسكري الأعلى لإيران ، بعد أن اختار رئيسان من قبله عدم القيام بذلك ، خشية أن يؤدي قتل الجنرال إلى إثارة حرب أوسع مع إيران.

وتضيف الصحيفة بان خبراء الأمن القومي وحتى المسؤولون في البنتاغون يتفقون على خطورة سليماني وأنه لا يوجد شيء جديد حول السلوك الإيراني في الأشهر الأخيرة أو حتى الأسابيع.

لقد اتُهم الجنرال سليماني بتشجيع الميليشيات الشيعية على مهاجمة الأمريكيين لأكثر من عقد. وقد ألقى المسؤولون الأمريكيون باللوم عليه ، لأكثر من عقد من الزمان ، في العمل مع منظمات في بلدان أخرى ، مثل حزب الله في لبنان وكذلك الحوثيين في اليمن ، لمهاجمة الحلفاء والمصالح الأمريكية.

وتضيف الصحيفة أَن تتبع موقع الجنرال سليماني منذ فترة طويلة كان أولوية لوكالات التجسس والجيش الأمريكي وإسرائيل، خاصة عندما كان في العراق.

وقال المسؤولون إن الجنرال سليماني يسافرغالبًا دون الخشية من العقاب ، كما لو كان يشعر أنه لا يمكن المساس به.

Advertisements

لدرجة أَن قائد أمريكي كبير سابق أوقف طائرته العسكرية بجانب طائرة الجنرال سليماني في مطار أربيل في شمال العراق.

وقال القادة والمسؤولون الأمريكيون الحاليون والسابقون إن هجوم صباح الجمعة استند بالتحديد إلى مجموعة من المعلومات من المخبرين السريين ،وعمليات التجسس الإلكترونية ، وطائرة الاستطلاع ، وأدوات المراقبة الأخرى.

وأشارت الصحيفة أنه تم إطلاق مهمة سرية للغاية لتحديد مكان وضرب الجنرال سليماني بعد وفاة مقاول أمريكي يوم الجمعة الماضي ، وفقًا لمسؤولين أمريكيين كبار.

فرصة لقتله

وأمضت قيادة العمليات الخاصة للجيش الأيام الماضية بحثًا عن فرصة لقتله .

كان الخيار المقدم ، والذي تمت الموافقة عليه في النهاية ، يعتمد على وصول الجنرال سليماني إلى مطار بغداد الدولي.

وقال مسؤول أميركي انه إذا قابله مسؤولون عراقيون ، فسيتم إلغاء الضربة .

لكن المسؤول قال إنه كان "هدفًا نظيفًا " وتمت الموافقة على الضربة.

وتضيف الصحيفة لقد كان قرار الرئيس ترامب بقتل الجنرال سليماني قرارًا رفضه الرئيسان جورج بوش وباراك أوباما خشية أن يؤدي ذلك إلى الحرب لكن ترمب نفذه .