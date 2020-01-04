ترامب: أمرت شخصيا بقتل سليماني.. ونمتلك قائمة أهداف جاهزة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،وفي كلمة له، إنه أمر شخصيا بالقضاء على قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وإن بلاده لديها قائمة أهداف جاهزة لتنفيذها في أي وقت.

وأضاف ترامب، إن قراره كان لوقف الحرب، وليس لبدئها، وإن الولايات المتحدة الأمريكية تحترم الشعب الإيراني، ولا تريد تغيير النظام هناك، بل وقف سلوكه العدواني، وفقا لما نقلته قناة "العربية" الإخبارية.

وأشار ترامب، إلى ن قاسم سليماني قتل وألحق الأذى بعدد كبير من الأمريكيين، وكان يخطط لهجمات وشيكة على دبلوماسيين وجنود أمريكيين، وأكد الرئيس الأمريكي استخدام إيران لمقاتلين بالوكالة لزعزعة استقرار الجوار وهذا يجب أن يتوقف الآن.