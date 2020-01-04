سفير إيران بالأمم المتحدة: الرد على عمل عسكرى يكون بعمل عسكرى

قالت قناة العربية الحدث فى خبر عاجل لها نقلا عن سفير إيران بالأمم المتحدة، أن الرد على عمل عسكرى يكون بعمل عسكرى.

ومن جانب أخر قال زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكى ميتش ماكونيل، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستطلع موظفى الكونجرس على ملابسات الضربة الأمريكية ضد القائد العسكرى الإيرانى قاسم سليمانى، مشيرا إلى أنها ستقدم على الأرجح إفادة سرية بهذا الشأن للمجلس بكامل أعضائه مطلع الأسبوع القادم.

وقال ماكونيل "هذا العقل المدبر الإرهابى لم يكن فقط يمثل تهديدا للولايات المتحدة وإسرائيل. بل أنه كان، على مدى أكثر من عقد، العقل المدبر لأعمال إيران الخبيثة والمزعزعة للاستقرار فى شتى أنحاء الشرق الأوسط".

وكان ماكونيل يتحدث فى قاعة مجلس الشيوخ محاولا دعوة الأعضاء للإحجام عن الحكم على العملية لحين معرفة الحقائق.