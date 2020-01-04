«المنطقة الحيوية للعالم أجمع» .. السعودية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل للحفاظ أمن واستقرار الشرق الأوسط

بعد إستهداف سيارة كانت تقل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وآخرين بالقرب من مطار بغداد الدولي عن طريق غارة أمريكية .

دعت المملكة العربية السعودية، الجمعة، إلى "ضبط النفس، لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع"، وذلك بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أميركية بالعاصمة العراقية بغداد.

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ونقلت وكالة "واس"، عن مصدر سعودي مسؤول قوله، إن المملكة "تابعت الأحداث في العراق، التي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت المملكة فيما سبق من تداعياتها".

وأضاف المصدر: "مع معرفة ما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من قبل الميليشيات الإرهابية تتطلب إيقافها، فإن المملكة وفي ضوء التطورات المتسارعة، تدعو إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه".

كما أكدت السعودية على "وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع".