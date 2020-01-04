شكرا لقرائتكم خبر عن 5 دول مرشحة لفتح ملف نشاط الإخوان داخل أراضيها خلال عام 2020.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هناك العديد من الدول الأجنبية التى ستفتح ملف نشاط الإخوان على أراضيها وستحظر نشاطها خلال العام الجديد، وأبرزها ألمانيا وأمريكا وبريطانيا وهولندا وفى أخر القائمة فرنسا، مشيرًا إلى أن الملف سيفتح فى عام 2020 حسب ظروف كل دولة، خاصة أن هناك تأهبًا جديدًا لإعادة بعض التحقيقات فى بريطانيا، خاصة بعد الانتخابات الأخيرة وفوز بوريس جونسون، بجانب توزيع الأدوار الذى سيجرى فى إعادة النظر فى ثبوت ممارسات غير مشروعة من قبل الإخوان فى بريطانيا.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن البوندسناج فى ألمانيا يستعد للبدء فى النظر فى بعض المطالبات بمراجعة السياسات الراهنة لجماعة الإخوان وفق التشريعات الجديدة والمتعلقة بأداء الجاليات والتجمعات الأجنبية .

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واستطرد الدكتور طارق فهمى: المشرع الأمريكى سيضع ضوابط جديدة لعدم توظيف المال السياسى خاصة من قبل الإخوان لأغراض انتخابية فى الفترة المقبلة مع التأكيد على أن قرار حظر نشاط الإخوان سيفتح رسميًا فى مارس المقبل، وكذلك فى دول مثل هولندا وفرنسا وغيرها.

كان هشام النجار، الباحث الإسلامى، أكد أن تصريحات سيف الدين عبد الفتاح مستشار المعزول محمد مرسى السابق، التى فضح فيها حكم الإخوان ومرسى، هى بمثابة تأكيد على المهزلة التى كانت تجرى بمصر فى حكم جماعة الإخوان المشؤوم.

وقال هشام النجار، إن جماعة الإخوان كانت تحاول أن تظهر خلال حكم مرسى الحالة من الخارج كشكليات فقط بمظهر ديمقراطى ومدنى وحكم قائم على الشورى، وهو فى حقيقته وواقعه الفعلى حكم سلطوى ثيوقراطى قائم على استنساخ النموذج الإيرانى، أى حكم سلطة دينية من أعلى وهى سلطة المرشد الدينى، وما على من فى القصر الرئاسى سوى التنفيذ فقط.