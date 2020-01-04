أمطار ورعد وبرق في الإسكندرية.. وتحذيرات مهمة من المحافظة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت محافظة الإسكندرية، أن شوارع المدينة تعرضت إلى موجة غير عادية من الأمطار الغزيرة الرعدية والتى تراوحت غزارتها من 30 مم إلى 35 مم، والتى تفوق الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحى بالمحافظة.

وقالت خلال البيان الصادر عنها في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إن كمية الأمطار بلغت 3 ملايين متر مكعب، أي بزيادة 2 مليون متر مكعب، ما دفع الأجهزة التنفيذية الاستعانة بسيارات الدفع والتصريف الخاصة بالمنطقة الشمالية العسكرية لسحب المياه.

ومع استمرار حالة الطقس السيئة، تهيب المحافظة المواطنين الالتزام بكافة التعليمات الآتية:

- تقليل التحرك بالسيارات اعتبارًا من اليوم السبت، وذلك للسماح لسيارات مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

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- عدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبًا لخطر الصعق.

- عدم الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

- تجنب السير بسرعات العالية تتعدي الـ60 كم والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.