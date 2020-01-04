دعم منتفعي مشروع الظهير الزراعي بـ50 % من تكلفة المشروع في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، مساء أمس الجمعة، منح المستفيدين من مشروع الظهير الزراعي ٥٠ ٪ من تكلفه المشروع، وذلك من صندوق استصلاح الأراضي، كدعم في شكل مستلزمات ومعدات وذلك للذين أنفقوا ٥٠ ٪ من التكلفة، ومراجعه شروط الحصول على أراضى مشروعات الظهير الزراعي، وعدم استبعاد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة حيث يكون لهم الأولوية نظرًا لظروفهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده أعضاء الجهاز التنفيذي ورؤساء القرى بمركز الفرافرة، وذلك خلال زيارته التفقدية للمركز.

ووجه الزملوط، بتشكيل لجنة لدراسة وبحث تخفيض سعر الفدان بجميع المناطق بالمحافظة، وكلف الجهاز التنفيذي، بسرعة تسليم عقود التقنين لواضعي اليد لمن أنهوا الإجراءات، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية للمتقاعسين لمن لم يوفقوا أوضاعهم، وذلك بإزالة التعديات بمعرفة اللجان المخصصة لهذا الغرض.​