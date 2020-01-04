خلال أيام.. سعد الحريري يزور السعودية لبحث سبل التعاون

يزور الرياض سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبناني في الايام القليلة المقبلة وذلك للقاء مرتقب مع ولي العهد السعودي الامير

ومن المرجح ان تكون زيارته هذة عقب إقامته بفرنسا والتي بدأها قبل نهاية العام بايام معدودة ، ومن المتوقع ان إقامة الحريري خارج الجمهورية اللبنانية قد تطول وذلك لاجراء عدد من الاتصالات واللقاءات.

السعودي الامير محمد بن سلمان ومن المرجح ان تكون زيارته هذة عقب إقامته بفرنسا والتي بدأها قبل نهاية العام بايام معدودة ، ومن المتوقع ان إقامة الحريري خارج الجمهورية اللبنانية قد تطول وذلك لاجراء عدد من الاتصالات واللقاءات.

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