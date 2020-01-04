ليبيا تسقط طائرة مسيرة تركية جنوبي طرابلس

أعلن الجيش الليبي، إسقاط طائرة تركية جنوبي طرابلس، وفق ما ذكرت سكاي نيوز عربية في خبر عاجل. عربية في خبر عاجل. واستهدفت منصات الدفاع الجوي للقوات الليبية، طائرة مسيرة تركية بمحور عين زارة. الليبية، طائرة مسيرة تركية بمحور عين زارة. بينما أكد اللواء مبروك الغزوي قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية، أنه جرى إسقاطها.

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