كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العربية": مقتل 6 في ضربات جوية استهدفت قافلة فصيل عراقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة العربية في خبر عاجل، نقلا عن مصدر عراقي، أن 6 أشخاص قتلوا في ضربات جوية استهدفت قافلة فصيل عراقي.

وكشفت تقارير إعلامية، قبل قليل، أن غارة جوية استهدفت، مركبتين شمال بغداد، حيث ذكر شهود عيان، أن المركبتين المستهدفتين شمال بغداد كانتا تقلان قيادات من الحشد الشعبي.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة أعلنت أمس الجمعة، مسئوليتها عن اغتيال قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، وقادة من الحشد الشيعي، في العراق بقصف صاروخي قرب مطار بغداد.