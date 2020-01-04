ضربات جوية شمالي بغداد ومقتل 6 أشخاص تابعين للحشد الشعبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مصدر عسكري عراقي، في وقت متأخر يوم الجمعة، إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 3 آخرون بجروح بالغة في ضربات جوية قرب معسكر التاجي شمالي بغداد.
وذكر المصدر أن اثنتين من 3 مركبات احترقتا، فضلا عن تفحم 6 جثث.
وأضاف المصدر أن الضربات وقعت في الساعة 1:12 صباحا بالتوقيت المحلي.
وقالت مليشيات الحشد الشعبي العراقية إن ضربة جوية استهدفت مقاتليها في وقت سابق أصابت قافلة مسعفين وليس مجموعة من القادة.
وذكر الحشد الشعبي في بيان "تؤكد المصادر الأولية أن الغارة استهدفت رتلا لطبابة الحشد الشعبي قرب ملعب التاجي في بغداد".
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