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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوبراين: سليماني خطط لهجوم كركوك الذي قتل فيه متعاقد مدني أمريكي
السبت 4 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، السبت، إن الإرهابي المقتول قاسم سليماني خطط للهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية بالقرب من مدينة كركوك، وأسفر عن مقتل متعاقد مدني أمريكي.
وأضاف أوبراين، في تصريحات له، أن سليماني كان متورطا أيضا في عدة هجمات ضد عسكريين ودبلوماسيين أمريكيين في الشرق الأوسط.
وتابع "أي تحرك من جانب إيران ردا على استهداف سليماني سيكون قرارا "سيئا للغاية".
وشدد مستشار الأمن القومي الأمريكي على حرصه أن تكون العلاقات الجيدة مع العراق مستمرة بعد مقتل سليماني.
وأمر ترامب، فجر الجمعة، بتنفيذ ضربة استهدفت الإرهابي سليماني، وبحسب بيان "البنتاجون" استهدفت غارة أمريكية سليماني وكبار قادة الحشد الشعبي، لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية، لافتاً إلى أن قائد فيلق القدس كان يطور خططاً لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.
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