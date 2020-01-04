شكرا لقرائتكم بنس: العالم أكثر أمانا اليوم بعد مقتل سليماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إن العالم أصبح أكثر أمانا اليوم بعد مقتل قاسم سليماني مشيدا بموقف الرئيس ترمب الذي يرى أنه اتخذ إجراءً حاسماً ووقف ضد الراعي الرسمي للإرهاب في العالم.

وأضاف بنس في تغريدة له على تويتر إن الرئيس الأميركي ترمب خلصنا من رجلا شريرا كان مسؤولاً عن قتل الآلاف من الأميركيين.

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وقال بنس إن سليماني وجه المتمردين العراقيين لشن هجمات على القوات الأميركية والتحالف كما قدم صواريخ وعبوات متطورة مميتة وتدريبات لاستهداف الأميركيين.

وكشف مايك بنس عن إشراف سليماني على محاولة تنفيذ هجوم إرهابي على الأراضي الأميركية.

وقال نائب الرئيس الأميركي إن سليماني استمر في دعم النظام القاتل في سوريا وشارك في انتهاكات الأسد الوحشية ضد الشعب السوري كما دعم المنظمات الإرهابية في المنطقة وأشرف في أفغانستان على دعم طالبان ورعاية الهجمات ضد التحالف.