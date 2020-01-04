أعلن النائب البرلماني هيثم الحريري دعمه للقيادة المصرية بعد القرار التركي بنشر قوات عسكرية في ليبيا ، حيث كتب الحريري تغريدة على صفحته الرسمية على موقع تويتر، قال فيها : علي الرغم من اختلافي الجذري مع سياسات الاقتصاديه والاجتماعية والأمنية مع النظام المصرى الحالي.
وتابع الحريري : ومن منطلق حرصي الشديد علي وطننا الغالي مصر وأمنه واستقراره، اؤكد بصفتي وبشخصي علي كامل دعمي لموقف القيادة السياسية ولقواتنا المسلحة المصريه في تصديها للعدوان التركي علي أمننا القومي.
كانت هذه تفاصيل خبر هيثم الحريري يعلن دعمه للقوات المسلحة في تصديها للعدوان التركي على الأمن القومي لمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.