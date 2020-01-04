هيثم الحريري يعلن دعمه للقوات المسلحة في تصديها للعدوان التركي على الأمن القومي لمصر

أعلن النائب البرلماني هيثم الحريري دعمه للقيادة المصرية بعد القرار التركي بنشر قوات عسكرية في ليبيا ، حيث كتب الحريري تغريدة على صفحته الرسمية على موقع تويتر، قال فيها : علي الرغم من اختلافي الجذري مع سياسات الاقتصاديه والاجتماعية والأمنية مع النظام المصرى الحالي.

وتابع الحريري : ومن منطلق حرصي الشديد علي وطننا الغالي مصر وأمنه واستقراره، اؤكد بصفتي وبشخصي علي كامل دعمي لموقف القيادة السياسية ولقواتنا المسلحة المصريه في تصديها للعدوان التركي علي أمننا القومي.

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