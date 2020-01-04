تعليقاً على قرار تركيا بالتدخل عسكرياً في ليبيا .. «كريم عبد العزيز» : أثق فى قواتنا المسلحة الباسلة العظيمة

في أول تعليق له على قرار تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا ، نشر الفنان المصري كريم عبد العزيز تغريدة جديدة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، معلناً تأييده لقرارات القيادة المصرية .
وقال كريم في تغريدته : مع مصر ..دائما وأبدًا .
وأكد النجم الشهير ثقته في قرارات القيادة المصرية في القضية الليبية قائلاً : أثق في كل القرارات التي تتخذها الدولة المصرية في الحفاظ علي هويه ووحده أمتنا العربية تجاه التدخل السافر من البعض تجاه الشأن الليبي العربي .
واختتم عبد العزيز تغريدته قائلاً : أثق في رئيس بلدي ..أثق فى قواتنا المسلحة الباسلة العظيمة..أدعم مصر .
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