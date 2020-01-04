عاجل | الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية في سماء طرابلس

أعلن الجيش الليبي، منذ قليل ، إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس، حيث أكدت شعبة الاعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أن منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة استهدفت قبل قليل في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت طائرة تركية مُسيّرة في سماء جنوب العاصمة طرابلس.

وكان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر أعلن المواجهة والنفير ضد أي قوات خارجية ترسل إلى ليبيا متهما أردوغان بالمغامرة لإحياء الإرث العثماني في ليبيا والمنطقة.

ودعا حفتر، في كلمة إلى الليبيين، مساء الجمعة، الشعب إلى التوحد وحمل السلاح ضد هذا المستعمر، وذلك ردا على اعتزام أنقرة إرسال قوات إلى العاصمة طرابلس.

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وقال حفتر: «سننبذ خلافاتنا، ونعلن الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة، نحمل السلاح رجالا ونساء عسكريون ومدنيون، ونستعد بكل ما أعطانا الله من قوة وما في قلوبنا من إيمان للدفاع عن عرضنا وأرضنا وشرفنا، فأرضنا عصية على هذا المعتوه الطامع في خيراتنا الحالم بالوصاية علينا».