ظريف: شرعنا في عدد من الإجراءات لملاحقة واشنطن على اغتيالها سليماني

أعلن وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ "الشروع في عدد من الإجراءات، لملاحقة ​الولايات المتحدة​ قانونيا على خلفية اغتيالها قائد "​فيلق القدس​" في ​الحرس الثوري الإيراني​ ​قاسم سليماني​".

وأوضح ظريف في حديث للتلفزيون الإيراني أن "الولايات المتحدة بعثت ل​طهران​ "رسالة وقحة" عبر السفير السويسري"، مؤكدا أن "إيران قدمت "ردا حاسما" عليها بشكل مكتوب".

واعتبر ظريف أن "​واشنطن​ بعملية اغتيال سليماني، ارتكبت خطأ استراتيجيا"، مرجحا أن "تكون الولايات المتحدة قد حصلت على استشارات خاطئة من قبل قادة دول عربية رجعية و​إسرائيل​ لتنفيذ هذه العملية".

وأكد أن "لدى إيران الحق القانوني في الرد على اغتيال سليماني"، لافتاً الى أنه "سيكون في الزمان المناسب وبالشكل الذي نراه أفضل".

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