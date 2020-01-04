أفادت وسائل إعلام عراقية، أن شبل الزيدي، الأمين العام لكتائب الإمام علي، وشقيقه، و5 أشخاص آخرين، قتلوا في غارة أمريكية جديدة، استهدفت، قبل قليل، الميليشيات العراقية الموالية لإيران، في منطقة التاجي، في بغداد. وذكرت المصادر ذاتها أن قصفا صاروخيا استهدف سيارات تضم قيادات من الميليشيات الموالية لإيران.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل…مقتل الأمين العام لكتائب الإمام علي وشقيقه و5 من مرافقيه في غارة أمريكية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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