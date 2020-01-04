واشنطن ترسل 3000 جندي إضافي للشرق الأوسط عقب اغتيالها قاسم سليماني

وافقت وزارة الدفاع الأمريكي على إرسال نحو 3 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، وذلك بعد ساعات من إعلانها في بيان سابق مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في غارة أمريكية ببغداد، وفقا لوكالة بلومبرج.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية، قولهم، إنه تقرر إرسال 3500 عنصر من الفرقة المتخصصة بتنفيذ عمليات عبر المظلات إلى المنطقة.

ويأتي هذا التحرك، على خلفية مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في عملية نوعية نفذتها القوات الأمريكية فجر الجمعة، في العاصمة العراقية بغداد.

يذكر أن الإعلان عن الخطط الأمريكية لإرسال قوات إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط ، يعود إلى أوائل الشهر الماضي، أي قبل مقتل فائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية بالعراق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة.

وكانت تقارير إعلامية، نقلت في السادس من الشهر الماضي عن مسؤول أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن وزير الدفاع الامريكي مارك إسبر يعتزم إرسال ما بين خمسة وسبعة آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران.