كأس محمد السادس.. الرجاء بخوض آخر مِران قبل لقاء مولودية الجزائر- صور

خاض لاعبو فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، حصتهم التدريبية الأخيرة على أرضية ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، الذي سيكون مسرحا للقاء الفريق الأخضر بمضيفه مولودية الجزائر، برسم ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وشهد المران الأخير للنسور الخضر، مشاركة جل عناصر الفريق باستثناء المهاجم حميد أحداد الغائب بسبب الإصابة التي تعرض لها الاثنين الماضي، خلال مباراة فريقه أمام الفتح الرباطي، في البطولة الاحترافية، علما أن اللقاء سيشهد غياب بدر نانون، وفابريس نغاه، وأيوب ناناح.

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ويبحث أبناء جمال السلامي عن تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الغد، تجعلهم يناقشون لقاء الإياب، الذي سيحتضن المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 9 فبراير القادم، بأريحية نسبية من أجل ضمان بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

ويدخل الرجاء الذي ضمن تأهله إلى دور الربع عقب تخطيه غريمه الوداد في ثمن النهائي، مباراة الغد بالقميص الأخضر، بينما يلعب مولودية الجزائر المتأهل بركلات الترجيح على حساب القوة الجوية العراقي، المواجهة بقميص أبيض.