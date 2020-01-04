حريق “مقهى الشيشة” بطنجة.. تمديد الحراسة النظرية لصاحب المقهى

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، اليوم الجمعة، تمديد الحراسة النظرية لصاحب “مقهى الشيشة”، التي شهدت وفاة عاملتين، نتيجة نشوب حريق ليلة رأس السنة.
وكانت العناصر الأمنية بطنجة، قد تمكنت من توقيف صاحب المقهى ساعات بعد نشوب الحريق، الذي تسبب في مقتل امرأتين وإصابة شخصين آخرين بحروق متفاوتة الخطورة، داخل مقهى للشيشة الموجود في كورنيش البلايا.
وتم وضع صاحب المقهى، رهن تدابير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
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