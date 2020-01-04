سفير إيران بالأمم المتحدة: اغتيال سليماني إعلان حرب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال السفير الإيراني بالأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، في مقابلة مع قناة "سي إن إن" الأميركية، ليل الجمعة – السبت، إن قتل واشنطن لقائد فيلق القدس، قاسم سليماني، يعادل شن حرب على إيران.

وأضاف أن الرد على عمل عسكري يكون بعمل عسكري.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مقتل سليماني في قصف جوي استهدف سيارتين على طريق مطار بغداد، بناءً على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب.

واتهمت الوزارة سليماني، في بيان، بأنه كان يعمل على تطوير خطط لمهاجمة دبلوماسيين وموظفين أميركية في العراق والمنطقة.

وأشعل مقتل سليماني، غضبًا في إيران التي توعدت بـ"رد قاس"، فيما أعلن على إثره المرشد الإيراني علي خامنئي، الحداد في البلاد 3 أيام.