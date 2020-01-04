عاجل.. مقتل 6 قيادات من الحشد الشعبي بقصف أمريكي شمالي بغداد

السبت 4 يناير 2020

أعلنت مصادر أمنية عراقية، مقتل 6 على الأقل من شخصيات وقادة ميلشيات الحشد الشعبي في قصف صاروخي استهدف سيارتين على طريق التاجي شمالي العاصمة بغداد.



وقال مسؤول في الاستخبارات العراقية "إن طائرة مسيرة أمريكية استهدفت القيادي في الحشد الشعبي شبل الزيدي، السبت، على طريق منطقة التاجي شمالي بغداد".

وتأتي هذه الضربة بعد يوم على ضربة صاروخية استهدفت موكبا للحشد الشعبي على طريق مطار بغداد الدولي، مما أدى إلى مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، ونائب رئيس ميليشات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

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ويعتبر قاسم سليماني أبرز القادة العسكريين الإيرانيين، والأكثر تفضيلا لدى المرشد علي خامنئي، كما أنه قائد فيلق القدس الذي لا يتلقى أوامره إلا من المرشد شخصيا.

ووفقا للمعلومات، فقد تم تنفيذ عمليات الاغتيال في حدود الساعة الثانية فجرا بتوقيت بغداد، عندما أطلقت طائرة مسيرة 3 صواريخ استهدفت موكب سليماني، الذي كان قادما من بيروت.

وكان سليمان تحول، خلال السنوات الماضية، إلى "رأس حربة إيران" في المنطقة العربية، حيث امتدت أصابعه إلى جبهات عدة بهدف العمل على تعزيز نفوذ طهران في دول عربية عدة، تشمل العراق وسوريا واليمن ولبنان.

وظل اسم سليماني، الذي انضم للحرس الثوري الإيراني عام 1979، لصيقا بدوائر ميليشيات الإرهاب في عدد من دول العالم".