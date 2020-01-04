الولايات المتحدة ترسل 20 طائرة عسكرية محملة بالعتاد للشرق الأوسط

السبت 4 يناير 2020

أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال اليومين الماضيين، 20 طائرة عسكرية محملة بالعتاد والقوات العسكرية للشرق الأوسط.



وأكد متابعون لحركات الملاحة أن طائرات نقل عسكرية أمريكية أقلعت من الساحل الشرقي للولايات المتحدة وحطت في مطارات وقواعد أمريكية بالشرق الأوسط.

وحسب متابعة بيانات حركة الطيران أنه خلال اليومين الماضيين أقلعت 20 رحلة عسكرية لطائرات نقل أمريكية من طرازي سي 17 جلوبماستر وسي 130، واتجهت للشرق الأوسط محملة بعتاد وقوات عسكرية.

ويمكن لطائرات سي 17 جلوبماستر وسي 130 المخصصة للاستخدامات العسكرية نقل عدد كبير من الأفراد أو المعدات الكبيرة كالعربات القتالية وأنظمة الدفاع الجوي والرادارات.

ووافقت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم على إرسال 3500 جندي إضافي للشرق الأوسط، للمساعدة في احتواء أي تداعيات تنتج عن مقتل قائد مليشيا فيلق القدس الإيراني الإرهابي قاسم سليماني.

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وتنضم هذه القوات لما يقرب من 750 جنديًا أعلن وزير الدفاع الأمريكي الأربعاء الماضي أنهم سينتشرون في الشرق الأوسط فورًا لتأمين المنشآت الأمريكية في المنطقة".

وأضاف مارك أسبر: "قوات إضافية من قوة الاستجابة الفورية مستعدة للانتشار خلال الأيام المقبلة".

وأوضح أن نشر القوات يأتي كرد فعل مناسب ووقائي ضد التهديدات المتزايدة التي تواجه الأمريكيين والمنشآت مثلما حدث مع السفارة الأمريكية في بغداد.

وأمر ترامب، فجر الجمعة، بتنفيذ ضربة استهدفت الإرهابي سليماني، وحسب بيان "البنتاجون" استهدفت غارة أمريكية سليماني وكبار قادة الحشد الشعبي، لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية، لافتا إلى أن قائد فيلق القدس كان يطور خططا لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.