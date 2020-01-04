شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مقتل 6 في ضربات جوية استهدفت قافلة فصيل عراقي والان مع التفاصيل

عاجل.. مقتل 6 في ضربات جوية استهدفت قافلة فصيل عراقي السبت 4 يناير 2020 أعلن التلفزيون العراقي عن مقتل شبل الزيدي الأمين العام لحركة العراق الاسلامية (كتائب الأمام علي) في الغارة الجوية بمنطقة التاجي.

فيما أفادت وكالة رويترز عن مصدر عراقي بمقتل 6 في ضربات جوية استهدفت قافلة فصيل عراقي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. مقتل 6 في ضربات جوية استهدفت قافلة فصيل عراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.