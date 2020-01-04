شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن غداً .. ١١ منقية تتنافس على شلفا ولي العهد في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:47 صباحًا, 4 يناير 2020 م المناطق - الرياض تتنافس ١١ منقية غداً في فئة شلفا ولي العهد مجاهيم (30جمل ) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، وذلك بعد إسدال الستار اليوم على منافسات الشعل.

وينتظر أن تكون منافسات الغد قوية حيث يتنافس ٥ سعوديون و6 إماراتيون على شلفا ولي العهد، كما سيكون يوم غدٍ حافلاً بالإثارة إذ يشهد أيضا انطلاقة المرحلة الأولى لمسابقة الطبع، إلى جانب المسابقة الجماهيرية المثيرة (القعود قعودك لاطرحته) التي يتوقع أن تأتي قوية حيث يطمح الجميع في أداء المهمة بأقل من 25 ثانية من أجل التأهل للمنافسة على الجائزة الكبرى.

والمشاركون في فئة شلفا ولي العهد جمل (30) – مجاهيم

1- الاماراتي محمد صالح مقرن العامري

2- الاماراتي سيف محسن بن حفيظ المزروعي

3- الاماراتي محمد عوض ناجي المنهالي

4- الاماراتي محمد مبخوت ناجي المنهالي

5- الاماراتي سعيد محسن حمد الفلاحي

6- عامر سعد محمد المري

7- سعد بجد سيف العتيبي

8- الاماراتي محمد سعيد علي المنصوري

9- طالب سالم طالب المري

10- الاماراتي مبخوت عبدالله ناجي المنهالي

11- سالم راشد علي الجابر المري

فيما سيشارك في المرحلة الأولى لفئة الطبع المشاركون :

1- ذيب الفديع شباب العتيبي

2- ناصر فراج عجب السبيعي

3- عبدالله رباح شعلان القشعمي

4- نواف الفديع شباب الشيباني

5- عبدالله جمعان حمد العجمي

6- عبيد سعود فهد الخيوط

7- فهد برزيل سرحان الرشيدي

8- فهد سعد فلاح السبيعي

9- حجاج سعد مفلح الشيباني

10- راضي سعيد سعد الشيباني

11- زيد راشد مشوح العجمي

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