شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 في ضربات جوية استهدفت فصيلاً عراقيًا والان نبدء بالتفاصيل
قال مصدر عسكري عراقي، أمس الجمعة، إن ستة أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون بجروح بالغة في ضربات جوية استهدفت قوات الحشد الشعبي العراقية المدعومة من إيران قرب معسكر التاجي شمالي بغداد.
وذكر المصدر أن اثنتين من ثلاث مركبات كانت تشكل قافلة لإحدى الفصائل قد احترقتا فضلا عن تفحم ست جثث.
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