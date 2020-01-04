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واشنطن تحذر إيران: الرد على قتل «سليماني» قرار سيئ

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، أمس الجمعة، إن أي رد إيراني على مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية سيكون "قرارا سيئا للغاية".

وأضاف "أوبراين"، خلال إفادة للصحفيين عن العملية الأمريكية، أن "سليماني" اُستهدف خلال سفره في أنحاء الشرق الأوسط وهو يخطط لهجمات ضد عسكريين ودبلوماسيين أمريكيين بالمنطقة.

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