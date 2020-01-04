شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تحذر إيران: الرد على قتل «سليماني» قرار سيئ والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف "أوبراين"، خلال إفادة للصحفيين عن العملية الأمريكية، أن "سليماني" اُستهدف خلال سفره في أنحاء الشرق الأوسط وهو يخطط لهجمات ضد عسكريين ودبلوماسيين أمريكيين بالمنطقة.
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