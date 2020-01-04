شكرا لقرائتكم خبر عن أنقرة تواصل إجراءاتها التعسفية بمزاعم الانقلاب والان نبدء بالتفاصيل

لا يزال نظام أنقرة يواصل مسلسل الأحكام والإجراءات التعسفية ضد العسكريين والمواطنين، بمزاعم مشاركتهم في محاولة الانقلاب العام 2016.

وقضت محكمة تركية في إسطنبول الجمعة على 70 متدربا سابقا من سلاح الجو بالسجن مدى الحياة، على خلفية دورهم في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، من بينهم 55 صدرت بحقهم أحكام غيابية.

ويُعتقد أن من صدرت بحقهم أحكام غيابية فروا إلى خارج البلاد، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وحضر جلسة النطق بالحكم 15 متهما فقط، ووجهت المحكمة إلى المتهمين تهمة «انتهاك الدستور».

وذكرت «الأناضول» أن المدعي العام في إسطنبول قد طالب بتوقيع عقوبة السجن المؤبد المشددة على جميع المتهمين.

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وتعد الأحكام المشددة بالسجن المؤبد أقسى الأحكام في تركيا منذ أن ألغت عقوبة الإعدام في 2002، حيث لا توجد فيها فرصة لإطلاق السراح المشروط.

وتم «إصدار أوامر» إلى هؤلاء المتدربين المتمركزين في مدينة يالوفا خارج اسطنبول، بالسفر إلى اسطنبول في الساعة 1015 مساء في 15 يوليو 2016، ونقل الذخيرة، وفقًا لما ذكره المدعي العام.

ولم يتم الحكم على رجلين آخرين قاما بنقل المتدربين.

وتلقي تركيا باللائمة في محاولة الانقلاب التي قام بها فصيل من الجيش على المعارض المقيم بالولايات المتحدة فتح الله غولن الذي نفى الأمر مرارا وتكرارا.