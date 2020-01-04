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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. مقتل القيادي بالحشد الشعبي شبل الزيدي في غارة أمريكية ببغداد السبت 4 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 قال مسؤول في الاستخبارات العراقية "إن طائرة مسيرة أمريكية استهدفت القيادي في الحشد الشعبي شبل الزيدي، السبت، على طريق منطقة التاجي شمالي بغداد".

وأضاف المسؤول، في تصريحات صحفية، قتل الزيدي وشقيقه و5 من مرافقيه إثر الغارة. Advertisements وتعتبر عملية قتل الزيدي الثانية من نوعها خلال نحو ٢٤ ساعة تنفذها القوات الأمريكية ضد قيادات المليشيات الإيرانية في العراق. وأودت غارة جوية أمريكية بحياة الإرهابي قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني وأبومهدي المهندس نائب رئيس هيئة مليشيات الحشد الشعبي فجر الجمعة، قرب مطار بغداد الدولي. وأمر ترامب، فجر الجمعة، بتنفيذ ضربة استهدفت الإرهابي سليماني، وبحسب بيان "البنتاجون" استهدفت غارة أمريكية سليماني وكبار قادة الحشد الشعبي، لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية، لافتاً إلى أن قائد فيلق القدس كان يطور خططاً لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

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