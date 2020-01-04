شكرا لقرائتكم مقتل 6 في ضربة جوية أميركية جديدة تستهدف فصيلا عراقيا شمالي بغداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن التلفزيون العراقي عن مقتل شبل الزيدي الأمين العام لحركة العراق الاسلامية (كتائب الأمام علي) في الغارة الجوية بمنطقة التاجي.

فيما أفادت وكالة رويترز عن مصدر عراقي بمقتل 6 في ضربات جوية استهدفت قافلة فصيل عراقي.

واستهدفت غارة جوية أميركية جديدة فجر السبت قيادياً في الحشد الشعبي شمالي بغداد، بحسب ما أفاد التفلزيون الرسمي العراقي، في تطوّر يأتي بعد 24 ساعة على غارة مماثلة أدّت لمقتل كل من نائب رئيس هذا التشكيل العسكري الموالي لطهران والجنرال الإيراني الواسع النفوذ قاسم سليماني.

وفي حين لم يحدّد التلفزيون في الحال هوية القيادي المستهدف، أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس أنّ الغارة "أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى" من دون أن يحدّد عددهم.