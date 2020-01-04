«حان وقت المواجهة» .. القائد العام للجيش الليبي «خليفة حفتر» يرد على قرار إرسال قوات من الجيش التركي إلى «ليبيا»

أعلن القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر،في كلمة وجهها إلى الشعب الليبي، أن المعركة اليوم أصبحت حربا ضروسا في مواجهة مستعمر غاشم.

وتأتي كلمة حفتر عقب مصادقة البرلمان التركي على إرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك في تحرك للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثار ردود فعل منددة ومستاءة على الصعيدين العربي والدولي.

وقال حفتر إنه حان وقت المواجهة وقبول التحدي ورص الصفوف ونبذ خلافاتنا فيما بيننا ونعلن الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة ونحمل السلاح رجالا ونساء عسكريون ومدنيون".

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وتابع: "تحرير طرابلس لم يعد محل شك لدي الشعب الليبي وقواته المسلحة والعالم بعد أن استنفذ الإرهاب منذ الرابع من أبريل كل طاقاته وتلقى من الضربات الموجعة ما أفقده غالبية مقاتليه وعتاده".

وطالب حفتر الشعب التركي بأن ينتفض في وجه أردوغان الذي وصفه بـ"السلطان العثماني المعتوه"، والوقوف في وجه مخططاته التوسعية.