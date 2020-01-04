المركز التربوي للبحوث: شهيب لم يوقع توصيفا جديدا للمواد التعليمية والتدريب يكون على توصيف 2016

لفت "​المركز التربوي للبحوث والإنماء​"، أنّ "وسائل التواصل الإجتماعي تداولت دعوة موجّهة من "مدرسة المنار الحديثة" في ​رأس المتن​، بالتعاون مع "المركز التربوي للبحوث والإنماء"، لإقامة "يوم تدريبي على التوصيف الجديد لكل المواد التعليمية في صفي ​الشهادة المتوسطة​ والثانوية".

وأكّد في بيان، أنّ "وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال ​أكرم شهيب​ لم يوقّع توصيفًا جديدًا للمواد التعليميّة، وبالتالي فإنّ التدريب المذكور في الدعوة سيكون على التوصيف العائد للعام 2016"، لافتًا إلى أنّ "التوصيف الجديد الّذي وقّعه الوزير راهنًا، يشمل التلامذة ذوي الإحتياجات الخاصة فقط، وسيبدأ العمل به في ​العام الدراسي​ المقبل 2020 - 2021".