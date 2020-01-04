لفت "المركز التربوي للبحوث والإنماء"، أنّ "وسائل التواصل الإجتماعي تداولت دعوة موجّهة من "مدرسة المنار الحديثة" في رأس المتن، بالتعاون مع "المركز التربوي للبحوث والإنماء"، لإقامة "يوم تدريبي على التوصيف الجديد لكل المواد التعليمية في صفي الشهادة المتوسطة والثانوية".
وأكّد في بيان، أنّ "وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال أكرم شهيب لم يوقّع توصيفًا جديدًا للمواد التعليميّة، وبالتالي فإنّ التدريب المذكور في الدعوة سيكون على التوصيف العائد للعام 2016"، لافتًا إلى أنّ "التوصيف الجديد الّذي وقّعه الوزير راهنًا، يشمل التلامذة ذوي الإحتياجات الخاصة فقط، وسيبدأ العمل به في العام الدراسي المقبل 2020 - 2021".
كانت هذه تفاصيل خبر المركز التربوي للبحوث: شهيب لم يوقع توصيفا جديدا للمواد التعليمية والتدريب يكون على توصيف 2016 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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