مصدر دبلوماسي أميركي للنشرة: نثق بالجيش اللبناني والتحذيرات للرعايا الأميركيين بلبنان تأتي بإطار العمل الروتيني بالمنطقة

أكّد مصدر دبلوماسي أميركي تمنّى عدم الكشف عن اسمه لـ"النشرة" ثقته التّامة ب​الوضع الأمني​ الممسوك في ​لبنان​، وعلى ثقته الخاصة ب​الجيش اللبناني​، معتبرا أن ما قيل عن تحذيرات للرعايا الأميركيين في لبنان يأتي في إطار العمل الروتيني بمنطقة ​الشرق الاوسط​، معولا على حماية المواطنين الأميركيين والمصالح الاميركية في لبنان، عبر ​الأجهزة الأمنية​ اللبنانية التي تتعاطى بمناقبية عالية وخاصة ما يقوم به الجيش اللبناني.

وتحدث المصدر عن مسار عمل الجيش اللبناني بما يؤكد على أهميته بالنسبة للإدارة الاميركية التي تواصل تقديم التجهيزات اللازمة له للحفاظ على الأمن.