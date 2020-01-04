مسؤول أميركي لاسوشيتد برس: قوة أميركية في حالة تأهب للتوجه إلى لبنان

وضعت الولايات المتحدة قوة عسكرية قوامها المئات في حالة تأهب، للتوجه إلى لبنان لحماية ​السفارة الأميركية​ في ​بيروت​، وفق ما قال مسؤول عسكري أميركي.

وأضاف المسؤول لوكالة اسوشيتد برس أن القوة المتمركزة في إيطاليا، وضعت في حالة تأهب كخطوة ضمن عدد من الإجراءات العسكرية لحماية المصالح الأميركية في ​الشرق الأوسط​.

وأوضح المسؤول، طالبا عدم الكشف عن هويته، أن ​وزارة الدفاع الأميركية​، قد ترسل ما بين 130 و 700 جندي إلى بيروت.

وكان البنتاغون أعلن أن كتيبة من فرقة الـ 82 المجوقلة، (والكتيبة تراوح ما بين 3000 إلى 4000) عنصرا ستتوجه في الساعات المقبلة إلى الشرق الاوسط، وستنتشر في الكويت لرفع قدرات ​القوات الأميركية​ وجهوزيتها ضد التهديدات الإيرانية.

والتأهب الأميركي يأتي على خلفية مقتل قائد ​فيلق القدس​ ​قاسم سليماني​ بضربة جوية أميركية فجر الجمعة قرب ​مطار بغداد الدولي​، رفقة نائب رئيس هيئة ​الحشد الشعبي​ في العراق ​أبو مهدي المهندس​.