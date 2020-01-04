أفاد مراسل "​الميادين​ " عن وجود أنباء عن استهداف جوي طال قافلة مؤلفة من سيارتين شمالي العاصمة ​بغداد​. وأشارت معلومات صحافية الى أن طائرة استهدفت سيارة تحمل احدى الشخصيات المهمة في الحشد الشعبي العراقي قرب مدينة التاجي شمال بغداد. وأشار التلفزيون العراقي الى ان الانباء تتحدث عن استهداف آليات تضم قادة في الحشد الشعبي.

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كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن استهداف جوي لآليات تحمل شخصيات قيادية بالحشد الشعبي شمال بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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