خارجية قطر دعت لضبط النفس وتجنيب العراق والمنطقة الدخول بحلقة العنف المفرغة

طالبت ​وزارة الخارجية القطرية​، جميع الجهات بـ"ضبط النفس وتجنيب ​العراق​ وشعبه وشعوب المنطقة عمومًا، الدخول في حلقة ​العنف​ المفرغة". وحذّرت في بيان، من "مغبّة التصعيد المسلح المباشر وغير المباشر"، داعيةً ​المجتمع الدولي​ إلى "الاضطلاع بمسؤوليّاته تجاه المنطقة". وكان قد اغتيل قائد فيلق القدس الإيراني ​قاسم سليماني​، ونائب رئيس "الحشد الشعبي" ​أبو مهدي المهندس​، بغارة أميركية على موكبهما قرب ​مطار بغداد الدولي​، فجر أمس الجمعة. وأعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ أنّ الجيش قتل قاسم سليماني بناءً على تعليمات من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​.

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