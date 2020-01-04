خارجية مصر: لتفادي أي تصعيد جديد ووقف كل أنواع التدخلات بشؤون الدول العربية

أعلنت ​وزارة الخارجية المصرية​ أنّ "بقدر كبير من القلق، تتابع وزارة الخارجية التطورات المتسارعة للأحداث في ​العراق​، الّتي تنذر بتصعيد للموقف من الأهميّة تجنّبه، ولهذا فإنّ مصر تدعو لاحتواء الموقف وتفادي أي تصعيد جديد".

ورأت في بيان، أنّ "احتواء الموقف يتطلّب الوقف الفوري لكلّ أنواع التدخلات الإقليميّة في شؤون الدول والشعوب العربية، الّتي لم تؤدِّ سوى لإذكاء الفرقة والتوتّر بين أبنائها التواقين إلى السلام والاستقرار".