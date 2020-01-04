أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنّ "بقدر كبير من القلق، تتابع وزارة الخارجية التطورات المتسارعة للأحداث في العراق، الّتي تنذر بتصعيد للموقف من الأهميّة تجنّبه، ولهذا فإنّ مصر تدعو لاحتواء الموقف وتفادي أي تصعيد جديد".
ورأت في بيان، أنّ "احتواء الموقف يتطلّب الوقف الفوري لكلّ أنواع التدخلات الإقليميّة في شؤون الدول والشعوب العربية، الّتي لم تؤدِّ سوى لإذكاء الفرقة والتوتّر بين أبنائها التواقين إلى السلام والاستقرار".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية مصر: لتفادي أي تصعيد جديد ووقف كل أنواع التدخلات بشؤون الدول العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.