عراقجي: شعب أميركا سيطلع يوما ما على ما أنقذه سليماني من شعوب العالم بهزيمة داعش

ركّز مساعد وزير ​الخارجية الإيرانية​ للشؤون السياسيّة ​عباس عراقجي​، على أنّ "الشعب الأميركي سيطلع يومًا ما على ما أنقذه قائد فيلق القدس الإيراني الفريق ​قاسم سليماني​ من شعوب العالم، ومنهم الشعب الاميركي وشعوب و​أوروبا​، بهزيمة تنظيم "داعش" في ​الشرق الأوسط​".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى ​الانتخابات الرئاسية​ المقبلة في ​الولايات المتحدة الأميركية​، مشيرًا إلى أنّ "إعادة انتخاب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لولاية رئاسية ثانية، خطأ آخر في الحسابات، سيؤدّي إلى كارثة بالتأكيد".

وكان سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" في العراق أبو مهدي المهندس وعدد من مرافيقهما، قد قُتلوا في هجوم جوي أميركي عند خروجهما من مطار بغداد فجر أمس الجمعة.