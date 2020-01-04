لفتت وزارة الخارجية التركية إلى "احتمال تدهور الأوضاع الأمنيّة على نحو أكثر في العراق"، مشدّدةً على "أنّنا ننصح مواطنينا بالامتناع عن السفر إلى العراق في هذه المرحلة، ما لم يكن ضروريًّا".
كما دعت في بيان، رعايها في العراق إلى "متابعة التحذيرات الصادرة عن الوزارة، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وتوخي الحذر بشأن سلامتهم الشخصيّة".
ويأتي التحذير التركي بعد غارة أميركية فجر الجمعة، قُتل فيها قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" العراقية أبو مهدي المهندس، في العاصمة بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية التركية حذّرت مواطنيها من السفر إلى العراق خوفا من تدهور الأوضاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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